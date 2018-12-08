MHP Mersin Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Mersin Erdemli İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Mersin Erdemli İlçesi Belediye Başkan adayı Mükerrem Tollu oldu. Peki, Mükerrem Tollu kimdir?

MÜKERREM TOLLU KİMDİR?

Tollu, 1961 yılında Mersin Erdemli'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erdemli'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1985'de Türk Ticaret Bankasında çalışmaya başlayan Tollu, aynı sene Erdemli Belediyesinde Temizlik işleri Müdürü olarak çalışmaya başladı ve 204'e kadar Erdemli Belediyesinde, Temizlik, Hal, Hesap İşleri ve Yazı İşleri Müdürlüklerinde bulundu.

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Mükerrem Tollu, 2004 senesinin ardından Ayaş ve Kargıpınarı Belediyelerinde idarecilik görevlerinde bulundu. Son olarak Mersin Toroslar Belediyesinde İdari ve Mali İşlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler ve Yerel Seçimler sonucunda Erdemli Belediye Başkanı seçildi Tollu, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Mersin Erdemli Belediye Başkan adayı oldu.