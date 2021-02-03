MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı 10 Şubat'ta yapılacak
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MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı 10 Şubat'ta yapılacak

03.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:52
MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı 10 Şubat'ta yapılacak

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı'nın 10 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı'nın 10 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, 14 Mart'ta, "İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik, Kazanan Türkiye olacak" şiarıyla gerçekleştirecekleri 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde son kez MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı yapacaklarını belirtti.

Toplantıda, gelişen iç ve dış meselelerin değerlendirileceğini aktaran Büyükataman, ayrıca gündemdeki yeni anayasa hususunun da ele alınacağını ve bu konuda kapsamlı çalışma yürütüleceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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