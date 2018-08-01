MHP Merkez İlçe Başkanının Mutlu Günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, Mine Yeliz Uysal ile dünya evine girdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende genç çiftin nikah şahitliğini Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, iş adamı Hasan Yıldırım ve Hilal Özkan Çiçen yaptı. Genç çifte nikah töreninin ardından bir ömür mutluluk dileyen Başkan Can, evlilik cüzdanını Mine Yeliz Uysal'a verdi. - BİLECİK