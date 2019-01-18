MHP Meram'da Belediye Başkan Adayını Geri Çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya'nın merkez Meram İlçesi için daha önce açıklanan belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu. MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mustafa Kavuş'un rekor oyla seçilmesi için çalışacaklarını söyledi.

MHP Meram İlçe Başkan İbrahim Ay yaptığı açıklamada, Meram Belediye Başkanlığı için ismi açıklanan Cumhur İttifakı adayı Mustafa Kavuş'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatlarını harfiyen yerine getireceğiz. Cumhur İttifakı kapsamında daha önce açıklamış olduğumuz Meram belediye başkan adayımız Mustafa Aygün'ün adaylığını geri çektik. Aygün'le birlikte 'Cumhur İttifakı' adayı Mustafa Kavuş'un Meram'da rekor bir oyla seçilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA