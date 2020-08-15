MHP Melikgazi ilçe kongresi yapıldı MHP Melikgazi ilçe teşkilatında Enes Ertuğrul Kalın, yeniden başkanlığa seçildi.

MHP Melikgazi ilçe teşkilatında Enes Ertuğrul Kalın, yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki 13. olağan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un yaptığı kongrede, ilçe faaliyet raporu ve bilanço okundu.

Tek listeyle gidilen kongrede 340 delegenin oyunu alan Enes Ertuğrul Kalın, tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, 2015 yılından bu tarafa MHP teşkilatının başarılı sonuçlara imza attığını ve hali hazırda Kayseri'nin en hazır partisinin MHP teşkilatı olduğunu söyledi.

Kayseri'de iki gün içinde 16 ilçe kongresini tamamlayacaklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Teşkilatları güçlendirme adına bu kongreler çok önemlidir. Bizler zaten bir aile gibiyiz. İl başkanımız, milletvekilleri olarak bizler teşkilatımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bu birliktelik başarıyı getiriyor. MHP Kayseri'nin en güçlü partisi konumundadır. Yarınlarda bunu çok daha iyi göreceğimize inanıyorum. Geçmişten günümüze MHP'nin ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır gerçekten takdire şayandır. MHP her geçen gün daha da güçleniyor."

Kaynak: AA