MHP Melikgazi'de görev değişimi

14.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:53

Milliyetçi Hareket Partisi, Melikgazi İlçe Teşkilatı'nda değişikliğe giderken, Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Enes Ertuğrul Kalın'a verdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzalı Melikgazi İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Yetki Belgesi'nde, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkile istinaden MYK ve Başkanlık Divanı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin KAYSERİ ili ve MELİKGAZİ ilçe Kurucu Yönetim Kurulu'nun Başkanlığınız altında tüzüğümüzün 34. Madde uyarınca aşağıda isimleri yazılı üyelerden teşkil olunması uygun görülmüştür. Gereğini rica eder başarılar dilerim" ifadesine yer verildi.



Enes Ertuğrul Kalın başkanlığındaki Kurucu Yönetim Kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:



Nuri Candan, Barış Kılıç, Ahmet Sadık Güney, Hasan Tutgun, Yasin Darıcı, Mustafa Korur, Kamil Silahtarlıoğlu, Osman Hakkı Orbay, Kürşat Lale, Abdullah Alkan Manay, Fırat Yılmaz, Can Yıldız, Mustafa Fatih Şahin, Kamil Sungur, Muzaffer Çolakoğlu, Abdullah Yılmaz, Uğur Ekşi, Çağrı Kalkan, Salih Dalmaz, Batuhan Arık, Hakan Tunçtan, Esat Özdemir, Altunay Okuducu, Mustafa Sir, Tolga Akın, Remzi Açıkgöz, Murat Ünal, Azmi Koşmaz, Abdurrahman Yavuz, İlhan Zan, Fatih Göçmen, Erkan Kılıçer, Mustafa Aydınyüz, Mustafa Şimşek, Samet Bozna, Tolga Göçer, Talat Çolakoğlu, Zafer Yazgan, Mehmet Alper Kalın, Murat Ermet, Şerafettin Kızılay, Selahattin Doğan, Çelebi Taş, Ramazan Mermi, Erkan Alemdar, Muhammet Ekinci, Şener Ulaş, Süleyman Furkan Bıyıklı, Bekir Çerezci, Efe Deliktaş, Kadir Horoz, Osman Güven, Eflatun Terkeşli, Adem Bekçi, Fatih Herdem - KAYSERİ

Kaynak: İHA