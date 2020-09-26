MHP Manyas İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı
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MHP Manyas İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı

26.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:56
MHP Manyas İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı

MHP Manyas İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı.

MHP Manyas İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı.

Manyas Atatürk Kültür Merkezindeki kongre, MHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk'ün divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Nazmi Taşkın, yeniden, MHP Manyas İlçe Başkanı seçildi.

Taşkın'ın kongrede yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözünden asla çıkmayacağını belirterek, "Hedefimiz, 2024 Türkiye'sine emin adımlarla yürümektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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