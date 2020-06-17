MHP Malazgirt ilçe başkanlığına Haluk Zeki Öğreten atandı Muş'un Malazgirt ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malazgirt İlçe Başkanlığı'na Haluk Zeki Öğreten atandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malazgirt İlçe Başkanlığı'na Haluk Zeki Öğreten atandı.

Öğreten, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini ilçe başkanlığı görevine layık gördükleri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, genel merkez yöneticilerine ve İl Başkanı Şükrü Demir'e teşekkür etti.

Öğreten, şunları söyledi:

"Öncelikle kutlu davamızı güzel ilçemizde bu günlere taşıyan dava arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, vefat edenlere rahmet diliyorum. MHP bayrağını ilçede ilk sallayan biri olarak doğru siyasi duruşumuzu hemşehrilerimizle paylaşacağız. Ağaca bakarken, ormanı gözden kaçırmayacağız. Her gönülde son derece olgun, düzeyli, seviyeli, anlaşmaya ve uzlaşmaya dayalı kardeşlik zemininde güçlü olacağız. Dava arkadaşlarımızla geçmişte olduğu gibi bugün de kararlı ve heyecanla çalışacağız."

MHP İl Başkanı Şükrü Demir, Öğreten'e görev yazısını tebliğ ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA