MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'e ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'e ziyaret

MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ile MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret etti.

MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'e ziyaret
12.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:12

MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ile MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret etti.

Şahin ve Yıkılmaz, Malazgirt MHP ilçe binası toplantı salonunda yapılacak olağan kongre öncesi Başkan Öğreten ve yönetimini ziyaret ederek istişare toplantısı yaptı.

Şahin, Başkan Öğreten'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, kongre öncesi destek olmak için ilçeye geldiğini ve MHP Muş İl Teşkilatı olarak her daim yanında olduklarını belirtti.

Öğreten ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Biz de o yüce şahsiyet Alparslan torunları olarak Malazgirt ilçesini tüm dünyaya tanıtmak için tüm gayretlerimiz ile çalışacağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mesut Barzani Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Erol Evgin Canan Ergüder Okan Bayülgen
Spor Can Bartu Şenol Güneş Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Kuyumcu Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'e ziyaret - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:13:33. #1.14#
title