MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'e ziyaret MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ile MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret etti.

MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ile MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret etti.

Şahin ve Yıkılmaz, Malazgirt MHP ilçe binası toplantı salonunda yapılacak olağan kongre öncesi Başkan Öğreten ve yönetimini ziyaret ederek istişare toplantısı yaptı.

Şahin, Başkan Öğreten'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, kongre öncesi destek olmak için ilçeye geldiğini ve MHP Muş İl Teşkilatı olarak her daim yanında olduklarını belirtti.

Öğreten ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Biz de o yüce şahsiyet Alparslan torunları olarak Malazgirt ilçesini tüm dünyaya tanıtmak için tüm gayretlerimiz ile çalışacağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA