MHP Malatya İl Teşkilatı Bayramlaştı

MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

MHP Malatya il teşkilatı, parti binasında düzenlenen programla bayramlaştı.

İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, yaptığı konuşmada, bayramların huzurun hakim olduğu günler olduğunu belirterek, İslam aleminin bayramını kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da tüm vatandaşların bayramını kutladığını ifade etti.

Çalışmaları hakkında parti teşkilatına bilgi vererek, yerel seçimler dolayısıyla bundan sonra daha çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Fendoğlu, "Hedefimiz yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri ile ilçe belediyelerini almak. Hedefimize ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum, siz de inanın. Teşkilat ve parti olarak, il ve ilçelerde tüm partilerin önündeyiz." dedi.