MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar Açıklaması

Antalya'da yerel seçimler öncesi İl Başkanları ve Belediye Başkanları ile gerçekleştirilen toplantının faydalı geçtiğini belirten MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, "Bilge liderimiz Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli bey Malatya'dan memnuniyetini bizlere bizzat iletmiştir. Malatya'dan beklentilerin çok olduğunu biliyoruz. Kimse endişelenmesin" dedi.

Başkan Avşar, toplantının çok verimli geçtiğini açıklayarak, "Öncelikle Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli bey ile bir araya geldik. Malatya'dan memnuniyeti bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. İl ve tüm teşkilatımız ile birlikte göreve geldiğimiz 1 senelik süreç de hakikaten yaptığımız projeler ve ortak paydamız Malatya için geliştirdiğimiz öneriler ile, vatandaşlarımıza MHP Kadrolarının her zaman var olduğunu göstermiş olduk. Malatya'dan genel merkezimizin memnun oluşu bizi işimize daha fazla odaklamakta akabinde Malatyamız için bir çok proje ve öneriler ile ileriki günlerde MHP Malatya teşkilatının daha güçlü olacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Avşar, Antalya toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile de bir araya geldiğini belirterek, "Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Başkan Yardımcımız ve teşkilatlardan sorumlu Başkanımızı Semih Yalçın Bey ile de bir araya geldik. Malatya teşkilatından oldukça memnun olduklarını açıkladılar. ve Tüm yetkiyi İl Başkanlığımıza vermişlerdir" dedi.

Yerel seçimler ile ilgilide Başkan Avşar, "kimse endişelenmesin. MHP Malatya'da genel seçimlerdeki başarıyı devam ettirecektir. Tüm bölgelere talibiz. En kısa zamanda adaylarımızı netleştirip sıkı bir çalışma temposuna gireceğiz" diye konuştu. - MALATYA