MHP'lilerden kan bağışı

18.09.2019 09:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanlığı tarafından organize edilen 'Kahramanlık Senin Kanında Var' kampanyası yoğun ilgi gördü.



Kan bağışı kampanyasına MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile yönetim kurulu ve MHP'liler yoğun ilgi gösterdiler.



MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Kan bağışına katılan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, " Milletimizin istikbali parlak, istiklali tam, bekası eksiksiz olsun istiyoruz.Vatanımızın güvenliği, esenliği, selamet ve saadeti ebedi olsun diyoruz. Devletimizin varlığı, birliği, dirliği kalıcı, kuvvetli ve kudretli olsun diliyoruz. Teşkilatımızda düzenlediğimiz 'Kahramanlık Senin Kanında Var' adlı programımıza katılan vatansever hemşerilerime teşkilatım ve kızılay adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Kiliz Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz,' Kahramanlık Senin Kanında Var' destek veren MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini ifade ederek, "bugün kampanyamıza 82 ünite kan bağışında bulunuldu. Ortalama bize her ay bin 500 ünite kan bağışı gerekiyor. Suriye'de malum olduğu üzere gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Bu bölge ilerleyen günlerde daha da hareketli olacak. Bu nedenle kan stokuna ihtiyacımız var. Tüm Kilislilere kan bağışına davet ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA