Mhp'liler, gönüllü askerlik başvurusu yaptı

11.10.2019 16:27

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için MHP Sinop İl Başkanlığı yönetimindeki 10 partili gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Sinop Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yönetim üyesi 10 partili, Sinop Askerlik Şubesi'ne giderek gönüllü askerlik için dilekçe verdi. MHP İl Başkanı Ali Çakır, "Mehmetçiğimizin sınırda yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için, kuzeyden güneye askerimizin yanına gitmek istiyoruz. Mehmetçiğimizin sonuna kadar destekçisiyiz ve her zaman her daim yanlarında olacağız. Bize ne düşüyorsa, Milliyetçi Hareket Partili ve Sinoplu olarak, bütün ülkücüler olarak vatanımızın, milletimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA