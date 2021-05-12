MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi
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MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi

MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından, ' Her çocuk bayramlık ister' sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara bayram için hediye çeki dağıtıldı.

Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından, ' Her çocuk bayramlık ister' sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara bayram için hediye çeki dağıtıldı.

Bursa'da çocukları bir nebze bile olsa mutlu edebilmek için Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ' Her Çocuk Bayramlık İster' sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara hediye çeki dağıtıldı. Çekleri alan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. - BURSA

MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi
MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi
MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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