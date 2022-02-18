MHP'LİLER BAYRAKLI'DAN İLÇE TURLARINA BAŞLADI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ilkinde partilileriyle bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Semih Yalçın, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar tüm ilçeleri gezerek seçmenle buluşacaklarını açıkladı. Millet İttifakı'nın 28 Şubat'ta manifesto açıklamasıyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Yalçın, muhalefetin vesayetçi bir anlayışı devam ettirdiğini öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ilki Bayraklı ilçesindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Semih Yalçın'ın başkanlık ettiği toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve MYK Üyesi Tarkan Toper, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda partili katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Semih Yalçın toplantının açılışında yaptığı konuşmada geçen eylül ayında, pandemiden sonra sahalara indiklerini hatırlatarak 9 ayrı bölgede toplantılar yaptıklarını ifade etti. Adım Adım 2023, İl İl Anadolu temasıyla 81 ili ziyaret ederek programlar düzenlediklerini kaydeden Yalçın, bunların devamını İzmir'den ilçe ilçe yapacaklarını belirtti. Yalçın, 'Bayraklı tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi güzide ilçemiz ve bayrakların çekildiği bir mekandır. İzmir dik duruşuyla Türkçe ve bayrağa sahip çıkışıyla bunu Türkiye'ye ispat etmiştir. İzmir'in kurtuluşundan itibaren Kuvay-i Milliye ruhu içindeki anlamını biliriz. İzmir'in seçilmesinin nedenleri bunlardır. Buradan hareketle MHP'nin bütün mensupları, teşkilatlar olarak bayrak olgusunu anlamlandırmak suretiyle birlikte olmak niyetindeyiz dedi. 'ZİLLET İTTİFAKINA BAYRAK AÇIYORUZ'

Konuşmasında Millet İttifakı'na sert eleştirilerde bulunan Yalçın şöyle devam etti:

'Zillet İttifakı'nın entrikalarına Bayraklı'dan bayrak açıyoruz. Aziz millete bu karşı çıkışımızı alenen ifade ediyoruz. Zillet çevresinin Cumhur İttifakı'na karşı yürüttüğü karalama kampanyalarına yalana dolana bayrak açtık. Küresel aktörlerin topraklarımızdaki elçileriyle kapalı kapılar ardından yazılan ihanet senaryolarına Bayraklı'dan bayrak açıyoruz. Cinayet şebekesi PKK ile iş tutan kirli ittifakın kirli çamaşırlarını Bayraklı'dan başlamak suretiyle açıklayacağız. Bunları CHP'nin birinci çıktığı illerden başlayarak bütün vatana anlatacağız. Şer işbirliğinin halktan kopmuş ipliğini pazara çıkaracağız. Karalama kampanyalarının izlerini silecek, senaryolarını etkisiz hale getireceğiz. Ana muhalefet partisinin öncülüğündeki şer ittifakı iktidara gelmek için toplantılar yapıyor. Göz boyamadan öteye gitmeyen bu toplantılar oturumlar halinde gerçekleştiriliyor. Bu toplantıların gizli ama dominant öznesi ise PKK'nın siyası kanadı olan HDP'dir. Zillet ittifakına katılan herkes politikalarını onlara göre belirliyor. Oyunları HDP'yi incitmemek üzmemek üzere kurgulanmıştır. PKK'nın siyasi kolu başını zillet ittifakının içine sokmuş gövdesi tamamen açıkta."

Millet İttifakı altındaki altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını tamamlayıp hazırlanan mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacağını söyleyen Semih Yalçın, 'Bu ittifak 2023 Haziranı'nda Türkiye'nin geleceğine göz kırpmıştır. Şerh işbirliğinin öncü kuvveti CHP bir yandan barış naraları atarken diğer yandan kalabalığı hukuksuzluğa çağırmaktadır. Biri gıyabi olmak üzere bu 7 siyasi parti korosunun son kararı 28 Şubat'ta manifesto açıklamalarıdır. Dikkat ederseniz belirledikleri tarih bile vesayetçi bir kafanın ürünüdür. Cumhur ittifakı düşmanlığı bunları bir arada tutmaktadır. 7'li çeteye sonradan eklenen iki partinin, Gelecek ve Deva partilerinin kendilerine alan açmaya çalışmaları toplantı masasının altına konmuş saatli bombadan farksızdır. Bu partilerin başındaki iki kifayetsiz lider, tecrübe edilip siyaset çöplüğüne yollanmış beceriksizlerdir. 28 Şubat'ta açıklanması beklenen kararlar, göle maya çalmaktan, havanda su dövmekten öteye gidemeyeceği bizce malumdur" diye konuştu.

'SEÇİM ZAMANINDA OLACAK'

Parlamenter sisteme geçişin mümkün olmadığını savunan Semih Yalçın, üst akıl vurgusu yaparak şöyle konuştu: "Bu akıl nerden geliyor' Bu yönlendirme kimler tarafından tesis ediliyor?' derseniz ister küresel akıl, ister üst akıl olsun bir yönetenleri var. Bugüne kadar ısrarla seçim istemelerine rağmen adaylarını açıklamadılar. Henüz Kandil'den sufle gelmedi. Pensilvanya'dan bir aday tavsiye edilmedi, daha da önemlisi Washington talimat vermedi. Bugüne kadar tespit edememelerinin nedeni bizce budur. Bayraklı'da bira araya gelişimiz vesilesiyle milletin dikkatini çekmeye çalıştığımız husus, 7'li ittifak arasındaki çıkar işbirliğidir. Bunlar muhtemel bakanlık ve kadroların paylaşımı için şimdiden birbirlerine düştü. Parlamenter sistem diyerek suya yazı yazmaktalar. Halkın derdi bunların derdi değil. Hayat pahalılığı, küresel ekonomik kriz, koronavirüs salgını, Türk dış politikasının öncelikleri zillet ittifakının umurunda değildir. Bunların toplumsal sorunlarla ilgili ciddi söz ettiğini duymamışsınızdır. Sadece iki konuyu konuştular. Biri erken seçim, ikincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş. Bu konular dışında halka vaat ettikleri bir şey yok. Erken seçim teraneleri tutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi seçim zamanında olacak."

'PKK'YI İTTİFAKA TAŞIYACAKLAR'

Millet İttifakı'nın HDP'nin yönetiminde politika ürettiğini iddia eden MHP'li Yalçın, 'Milletimiz bu oyunları yutmayacak. Geçmişte koalisyonlardan çok çektiler. Attan indirip yayan yürütülmeye rıza göstermeyecekler. Çıkmaz sokağa bir daha girmeyecekler. PKK'nın iktidara ortak olmasına kapı aralamayacaktır. Birinci turda Cumhur İttifakı'nı zarara uğrattıktan sonra iktidarı üleşme gibi bir düşünceleri var. İpin başındaki şahsı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yapıp beraber yola gittikleri HDP'ye de yardımcılık ve bakanlık vermek suretiyle 100 yıllık cumhuriyet tarihinde PKK'yı ittifaka taşıyacaklar. Bunu daha önce Davutoğlu yapmıştı. Bu 7'li şer cephesi ittifakı aynı yolda yürüyor. HDP'nin bugün gizli kalmasının temel nedeni vatandaşların ittifaktan memnun olmayacağı endişesinden kaynaklanmaktadır. Biz de MHP olarak kısaca birkaç maddede özetlediğim hususları ülkenin her ilçesine giderek açıklayacağız. Bıkmadan usanmadan insanlara anlatacağız" dedi.

'2023 HAZİRAN'A KADAR ÇALIŞMALARA HIZ VERİLECEK'

MHP İZMİR İl Başkanı Veysel Şahin ise bugünü milat kabul ederek 2023 Haziran'daki seçimlere kadar durmadan çalışacaklarını belirterek şöyle devam etti: 'Milletimizin elde ettiği milli hakimiyeti sürdürmek üzere burada toplanan yol arkadaşlarımızla Hasan Tahsin olup ilk kurşunu İzmir'den atacağız. Küresel emperyalizmin kirli tezgahlarını denize dökmeye zilletin oyunlarını bozmaya, milletimize omuz vermeye hazır olduğumuzu muhterem liderimize iletmenizi arz ediyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek olan 2023 vizyonunun akamete uğratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın esnafımızın sıkıntıları vardır. Onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Milli bekamızla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünü milat kabul ederek 2023 Haziran'a kadar tatil yapmayı, bir günü boşa geçirmeyi kendimize haram kabul edecek, çalışmalara var gücümüzle devam edeceğiz."

Toplantı diğer partililerin katılımcılara hitabıyla devam etti.