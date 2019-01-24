IHAAW142832-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zillet korosu hep bir ağızdan yerel seçimlerin beka açısından ne anlamı olduğunu soruyor. Behey cahil, hakla batılı, doğruyla yanlışın aynı safta toplandığını bir kez olsun gördünüz, duydunuz mu?" dedi. 24.01.2019 14: 28: 32 TSI

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Kaynak: İHA