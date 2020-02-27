MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının,...
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MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının,...

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır.

27.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:48
MHP Lideri Devlet Bahçeli:

MHP Lideri : "Türk milleti ve 'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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