MHP Lideri Devlet Bahçeli, Roma - Real Madrid Maçına Gidemeyecek
Şampiyonlar Liginde oynanacak Roma - Real Madrid maçına davet edilen MHP Lideri Devlet Bahçeli, programının yoğun olması sebebiyle tribünde olamayacak.
Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına MHP Lideri Devlet Bahçeli davet edildi.
Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.
Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu belirterek daveti kabul etmedi.
YORUMLAR (10)
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Ya adam çalışıyor meşgul etmeyin.Halk daha nasıl kötü hale düşer diye hep birlikte uğraşıyorlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Devlet baba ittifak yaparsan yanında değiliz biz birkerede seni başkan görmek istiyoruz kurt yaşlandıkça akıllanır misali.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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REİS YAKSAN YAKSAN ROMAYI SEN YAKARSINCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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maça gitseydi cengiz ünder direk adana dan seçime girerdiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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görüştüm kendisi ile çay yok diye gitmemişCevap Yaz 4 Yayından Kaldır