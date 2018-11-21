MHP Lideri Devlet Bahçeli, Roma - Real Madrid Maçına Gidemeyecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Roma - Real Madrid Maçına Gidemeyecek

Şampiyonlar Liginde oynanacak Roma - Real Madrid maçına davet edilen MHP Lideri Devlet Bahçeli, programının yoğun olması sebebiyle tribünde olamayacak.

Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına MHP Lideri Devlet Bahçeli davet edildi.

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu belirterek daveti kabul etmedi.

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