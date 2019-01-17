MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli İdareler Seçiminde İç ve Dış Mihraklara Bir Ders ve Altından...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli İdareler Seçiminde İç ve Dış Mihraklara Bir Ders ve Altından...

IHAAW125417-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli idareler seçiminde iç ve dış mihraklara bir ders ve altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,

IHAAW125417-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli idareler seçiminde iç ve dış mihraklara bir ders ve altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz" dedi. 17.01.2019 12: 54: 17 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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