MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli İdareler Seçiminde İç ve Dış Mihraklara Bir Ders ve Altından...

IHAAW125417-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli idareler seçiminde iç ve dış mihraklara bir ders ve altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz" dedi. 17.01.2019 12: 54: 17 TSI

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Kaynak: İHA