MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve...

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve...

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır.

MHP lideri Devlet Bahçeli:

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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