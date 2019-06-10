MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve...
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır.
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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