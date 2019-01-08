MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kalemini Kalaşnikof Gibi Kullananların, Gazete Köşelerinde Saatli...
IHAAW104947-SIY/08-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kalemini kalaşnikof gibi kullananların, gazete köşelerinde saatli bombaya çevirenlerin, yalan üzerine ikbal ve istikbal tasarımı yapanların özgürlükten tantanasına inanan varsa buyursun inansın ama biz bunlara inanmayacağız.
IHAAW104947-SIY/08-01-2019
- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kalemini kalaşnikof gibi kullananların, gazete köşelerinde saatli bombaya çevirenlerin, yalan üzerine ikbal ve istikbal tasarımı yapanların özgürlükten tantanasına inanan varsa buyursun inansın ama biz bunlara inanmayacağız. Türk milleti de bunlara kanmayacaktır" dedi. 08.01.2019 10: 49: 47 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA