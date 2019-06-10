MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur." - ANKARA

Kaynak: İHA