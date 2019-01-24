MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla Bir Tercih Yapılacak Denilirse On Defa, Bin Defa, On Bin Defa Beka...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla Bir Tercih Yapılacak Denilirse On Defa, Bin Defa, On Bin Defa Beka...

IHAAW143925-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla bir tercih yapılacak denilirse on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,

IHAAW143925-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla bir tercih yapılacak denilirse on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum" dedi. 24.01.2019 14: 39: 25 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et