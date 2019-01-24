MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla Bir Tercih Yapılacak Denilirse On Defa, Bin Defa, On Bin Defa Beka...
IHAAW143925-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla bir tercih yapılacak denilirse on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.
IHAAW143925-SIY/24-01-2019
- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla bir tercih yapılacak denilirse on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum" dedi. 24.01.2019 14: 39: 25 TSI
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Kaynak: İHA