MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller Önce Kimlerin Kuklası, Kuluçkası Olduğunu Söylesinler de...
IHAAW110434-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar" dedi.
IHAAW110434-SIY/15-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar" dedi. 15.01.2019 11: 04: 34 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA