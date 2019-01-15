IHAAW110434-SIY/15-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar" dedi. 15.01.2019 11: 04: 34 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA