MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Dava Adamı Ayıp Arayan Bir Fıtrata Sahip Olamaz. Mert Olacağız, Adam...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Dava Adamı Ayıp Arayan Bir Fıtrata Sahip Olamaz. Mert Olacağız, Adam...

IHAAW130357-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz. Mert olacağız, adam gibi olacağız. Boş tribünlere oynamayacağız" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,

IHAAW130357-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz. Mert olacağız, adam gibi olacağız. Boş tribünlere oynamayacağız" dedi. 17.01.2019 13: 03: 57 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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