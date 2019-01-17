MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Dava Adamı Ayıp Arayan Bir Fıtrata Sahip Olamaz. Mert Olacağız, Adam...
IHAAW130357-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz. Mert olacağız, adam gibi olacağız. Boş tribünlere oynamayacağız" dedi.
IHAAW130357-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz. Mert olacağız, adam gibi olacağız. Boş tribünlere oynamayacağız" dedi. 17.01.2019 13: 03: 57 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA