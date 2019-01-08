IHAAW110411-SIY/08-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli,"CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın" dedi. 08.01.2019 11: 04: 11 TSI

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Kaynak: İHA