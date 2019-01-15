MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'li Bazı Kan Sulandırıcılar, Zavallı Bedbahtlar Sanırım Fazla Film...
IHAAW110316-SIY/15-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar.
IHAAW110316-SIY/15-01-2019
- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar. Manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı. Hala uslanmadınız. MHP'yi yönetecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır" dedi. 15.01.2019 11: 03: 16 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA