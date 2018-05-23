MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cezaevinde Rahatsızlanan Alaattin Çakıcı'yı Hastanede Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde rahatsızlanan Alaattin Çakıcı'yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etti.

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ve geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı bugün tedavi gördüğü hastanede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti.

SOHBET ETTİLER

Bir süre sohbet eden ikilinin görüntülerini, MHP'nin sosyal medya hesabı paylaştı.