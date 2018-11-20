MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili, "Eğer Merhum Kaşıkçı'nın Bir Suçu Varsa...
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MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili, "Eğer Merhum Kaşıkçı'nın Bir Suçu Varsa...

IHAAW111755-SIY/20-11-2018 - MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Eğer merhum Kaşıkçı’nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi?

MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili,

MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Eğer merhum Kaşıkçı'nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi? Cinayet üssü olarak Türkiye nasıl kullanılmıştır? Veliaht Prens için çember daralmaktadır" dedi. 20.11.2018 11: 17: 55 TSI
NNNN - ANKARA

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