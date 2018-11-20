MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili, "Suudi Arabistan Yönetimi Cinayetin...
IHAAW111458-SIY/20-11-2018 - MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Suudi Arabistan yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmamıştır.
MHP Lideri Devlet Bahçeli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Suudi Arabistan yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmamıştır. Kapalı devre bir süreç ağır ağır işletilmiştir. Kaşıkçı'nın üzerindeki sis perdesi hala aralanmış değildir" dedi. 20.11.2018 11: 14: 58 TSI
NNNN - ANKARA