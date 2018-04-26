MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Abdullah Gül'ün Başbakan'a Uyması Lazım Diye Düşünüyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın hızlı girdiğini belirterek, seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusunun yapılacağını söyledi. Bahçeli ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül'ün adaylık konusu hakkında söylediklerine ilişkin, "Abdullah Gül'ün Başbakan'a uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Milletvekilli aday adaylık başvuru sürecinin gerçekleştiği alana gelerek son durum ile ilgili bilgi aldı. Genel Başkan Bahçeli burada gazetecilerinde sorularını cevapladı. Bahçeli, "Maşallah Cumhur İttifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Gül'ün Başbakan'a uyması lazım diye düşünüyorum"

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylediği sözlere ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül'ün Başbakana uyması lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Eskiden ayrılar mıydı?"

"CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız?" sorusuna ise Bahçeli, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

"Bizim adayımız net"

Ayrıca MHP Lideri Bahçeli, "CHP VE HDP ortak aday çıkarır mı" sorusunu "Onu bilmiyorum. Bizim adayımız net" diye cevapladı. - ANKARA