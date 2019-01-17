MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd, Ypg/pkk'yı Himaye Altına Almak, Bu Terör Örgütlerini Kürt...
IHAAW130804-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "ABD, YPG/PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur" dedi.
IHAAW130804-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "ABD, YPG/PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur" dedi. 17.01.2019 13: 08: 04 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA