IHAAW143154-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "ABD'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa bilinsin ki Ortadoğu'da meydana gelecek durumlar bu günleri mumla aratacaktır" dedi. 24.01.2019 14: 31: 54 TSI

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Kaynak: İHA