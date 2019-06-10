MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA