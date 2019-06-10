MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş,...
MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur.
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum
MHP Lideri Bahçeli'den İsmail Küçükkaya için dikkat çeken sözler: Hangi vasfından dolayı tercih edildi
Son Dakika! Ortak yayın açıklamasına Binali Yıldırım'dan ilk yorum: İstanbullular için hayırlı olmasını dilerim
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım'a destek için İzlanda'ya gitmek istiyor!