MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş,...

MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş,...

MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur.

MHP lideri Devlet Bahçeli:

MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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