MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli:

MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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