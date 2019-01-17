MHP Lideri Devlet Bahçeli, "15 Temmuzların Olmaması İçin İleri Atılmak, Derlenip Toparlanmak...
IHAAW125239-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "15 Temmuzların olmaması için ileri atılmak, derlenip toparlanmak durumundayız. Bu manada mahalli idareler seçimi büyük önem arz etmektedir.
IHAAW125239-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "15 Temmuzların olmaması için ileri atılmak, derlenip toparlanmak durumundayız. Bu manada mahalli idareler seçimi büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar" dedi. 17.01.2019 12: 52: 39 TSI
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Kaynak: İHA