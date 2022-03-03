MHP Lideri Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerine muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden'in muhbiri olarak...

MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli uyarılarını...

MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı...