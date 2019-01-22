MHP Lideri Bahçeli, Yıldırım ile Görüşecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 27 Ocak günü İstanbul'da il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geleceği, ardından da TBMM Başkanı ve Cumhur ittifakının İstanbul adayı Binali Yıldırım ile görüşeceği öğrenildi. Ayrıca, MHP'nin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kampanya stratejisi ve kampanya konseptinde, 'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar' temel slogan olacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçim stratejileri ve kampanya süreci ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın, 'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar' temel sloganının yanında, 'Sağduyu birlikteliği Cumhur ittifakı' ve 'Türkiye ehline emanet' gibi tali sloganların da kampanya sürecinde kullanılacağını açıkladı. Yalçın, şöyle dedi:

"Bilindiği gibi MHP gibi köklü fikir ve dava partilerinde bağlılık, mensubiyet ve aidiyet daima belirleyici faktördür. Türk toplumunun çoğunluğunda da sosyolojik olarak aidiyet olgusu önemli yer tutmaktadır. Bu itibarla MHP seçmeni hangi seçimlerde olursa olsun, adaydan çok partisinin politikalarına, tutarlılığına, duruşuna, kurumsal kimliğine oy vermektedir. Şimdi buna bir de 'Cumhur İttifakı' faktörü eklenmiştir. Cumhur İttifakı'nın başarısındaki etkin MHP rolü, mensuplarımızın hafızasına kazınmıştır."

'CUMHUR İTTİFAKININ PERFORMANSI KABUL EDİLECEKTİR'

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde yakaladığı rüzgarın, 31 Mart yerel seçimlerinde de devam edeceğini vurgulayan Semih Yalçın, "Türk seçmeni, gerek Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde gerekse Milletvekili Genel Seçimleri'nde ittifakın başarısının yerel seçimlerde de tekrarını görmek isteyecektir. Alınacak sonuçlar aynen 24 Haziran'da olduğu gibi; sadece AK Parti veya MHP'nin başarısı olarak değil, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın performansı olarak kabul edilecektir" dedi.

'BİZİM İTTİFAKIN ADAYI'

Yalçın, seçimde ekseriyetle adaydan önce parti ve ittifak tercihinin öne çıkacağını öngördüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Sandığa giden seçmenin çoğunlukla 'Hangi partiyi destekliyorsam, hangi partiye kendimi ait hissediyorsam, hangi ittifakta ülkem, bölgem ve halkım adına yarar görüyorsam onun adayına oyumu veririm' düşüncesiyle hareket edeceğini söylemek abartılı olmayacaktır. Seçmenlerin tercihi, 'bizim partimizin adayı' olgusundan çok 'bizim ittifakın adayı' şeklinde şekillenmesine katkıda bulunulmalıdır. Cumhur İttifakı'nın resmen ortak aday belirlemediği il ve ilçelerde bile adayın sadece yerel açıdan bir değer taşımasına, parti tabanında karşılığının bulunmasına değil; milli mutabakatın ürünü olan Cumhur İttifakı'nın ruhuna, gereklerine ve hepsinden önemlisi milli önceliklere uygun bir aday olup olmamasına da bakılacaktır. Denilebilir ki 31 Mart Yerel Seçimleri klasik bir mahalli seçim olmasının ötesinde milli mutabakat ruhunu sandığa yansıtan bir seçim olacaktır."

'DEMOKRATİK BİR DEĞER TAŞIYACAK'

Yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken Semih Yalçın, "Yerel seçimlerde başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere önemli illerde ve genel olarak da yurt çapında 30 Mart 2014'te oluşan tablonun korunması hem yerelde istikrarın, hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı açısından önem arz etmektedir. O tarihte milli öncelikleri ve istikrarı esas alan seçmen tercihinin, 31 Mart 2019'da da sürdürülebilmesi, demokratik bir değer taşımaktadır" dedi.

'31 MART GÖREVLENDİRMELERİ"

Yalçın, yerel seçim için kampanya çalışmalarını yürütmek üzere MHP milletvekilleriyle Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve partiye hizmeti şiar edenlerin farklı ekipler halinde görevlendirildiğini açıklayarak, "Kampanya ekipleri, 81 ilde faaliyette bulunmak üzere bütün yurt sathında sahada olacaklar, il başkanlarımızla koordineli olarak çalışacaklardır. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin MHP'ye dönüşmesinin 26'ncı yıl dönümü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin huzurlarıyla belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 27 Ocak Pazar günü de İstanbul'da il ve ilçe teşkilatlarıyla yemekli toplantıda bir araya gelecektir" dedi.

BAHÇELİ-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ

Semih Yalçın, 27 Ocak İstanbul programı çerçevesinde Genel Başkan Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Adayı Binali Yıldırım'ın bir araya geleceğini duyurdu. Yalçın, 9 Şubat Cumartesi günü de Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Adana'da MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarının yapılacağını bildirdi.

Besti KARALAR/ANKARA,

Kaynak: DHA