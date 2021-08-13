MHP lideri Bahçeli: "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve...
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MHP lideri Bahçeli: "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve...

MHP lideri Bahçeli: 'Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP lideri Bahçeli: "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet kurulmuştur.

MHP lideri Bahçeli: "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet kurulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP lideri Bahçeli: "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve... - Haberler
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