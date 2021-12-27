MHP lideri Bahçeli, vefat yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u andı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyük şair ve dava adamı, ahlakı ve sağlam imanıyla adını milli hafızalara kazıyan Merhum Mehmet Akif, müessir iradesiyle, mütekamil inancıyla öne çıkan, öncü olan bir gönül insanıydı" ifadelerini kullanarak, Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde andı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde andığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü vesilesiyle paylaşım yaptı.

MHP lideri paylaşımında, Mehmet Akif Ersoy'u büyük şair, dava adamı olarak niteleyerek, "Ahlakı ve sağlam imanıyla adını milli hafızalara kazıyan Merhum Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 senesinde ebediyete irtihal etmişti. Akif, düşündüğü gibi yaşayan, müessir iradesiyle, mütekamil inancıyla öne çıkan, öncü olan bir gönül insanıydı. Kanaatimce, Akif'i tanıyıp feyiz almak bu fani hayatta bir ikramdır. Vefatının 85'inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, hürmetle anıyorum. Korkma demişti, korkmayacağız. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak demişti, söndürmeyeceğiz. Ocaklarımızı da tüttüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O geliş, bir uyanışın müjdesiydi. O geliş, milli diriliş ruhunun bayraklaşmasıydı. O geliş, kahramanların omuzlarında yükseldikçe yükselecek bir milletin ayağa kalkmasıydı. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, kurtuluşumuzun mümtaz isimlerine, kutlu ceddimize, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, milli onurun hiçbir mütecaviz, hiçbir müstevli ve muhasım odağın karşısında eğilmeyeceğini azimle ifade ve ilan ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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