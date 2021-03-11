Bahçeli'den gençlere, üniversite tercihinde "iletişim fakültelerini dikkate alın" çağrısı
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Bahçeli'den gençlere, üniversite tercihinde "iletişim fakültelerini dikkate alın" çağrısı

11.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:57
Bahçeli'den gençlere, üniversite tercihinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inandığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inandığını belirtti.

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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