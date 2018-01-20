MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı için Kızılcahamam'a geldi. Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. Ülkücü Şehitler Anıtı önünde dua eden Bahçeli, anıtın önüne ve şehitlerin isimlerinin bulunduğu mermerlerin önüne karanfil bıraktı. Bahçeli, daha sonra otağ çadırına girip soba başında ısınmasının ardından çay içti. Bahçeli'ye otağ çadırında Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney Türk motifli bir tablo ve tesbih hediye etti. Bahçeli ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına katılmak üzere otele geçti.