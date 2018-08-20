MHP Lideri Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twetter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. O bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır" dedi.

Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Lideri Bahçeli, şehitlerinin isimlerinin bulunduğu tabelaların önüne karanfil bıraktı. Şehitlik önünde çok sayıda partili tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra şehitlikte bulunan Gökbörü Otağı'nda bir süre dinlendi. Çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Bahçeli, ABD Başkanı Trump'un ne söylediğinin farkında olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'un Türkiye'yi hedef alan tehditvari açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, "Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twetter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. O bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Bayram mesajındaki "dost görünümlü mihraklar" ifadesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da stratejik ortağın Türkiye'yi stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Herkes kendisine göre bir üslup kullanıyor. Bizim üslubumuz da o" şeklinde konuştu.

ABD Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıyı da değerlendiren Bahçeli, "Doğru bir hareket değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti konuyu incelemelidir, bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA