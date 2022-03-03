MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır".
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika