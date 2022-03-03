MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı... - Haberler

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MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır".

MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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