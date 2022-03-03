MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna'da mukim vatandaşlarımızı Türkiye'ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul'a kar yağdığında iki...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna'da mukim vatandaşlarımızı Türkiye'ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul'a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır.
İSTANBUL (İHA) - MHP Lideri Bahçeli: " Ukrayna'da mukim vatandaşlarımızı Türkiye'ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul'a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika