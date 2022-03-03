MHP Lideri Bahçeli: " Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli uyarılarını çekinmeden yapmıştır. Ne var ki Zillet İttifakı bundan bile rahatsız olmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika