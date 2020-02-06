06.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:58

MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA