MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın...

MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın...

MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir.

19.09.2019 13:25
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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