19.09.2019 13:25

MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA