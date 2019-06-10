MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA