MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu,...

MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu,...

MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et