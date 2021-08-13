MHP lideri Bahçeli: "Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP'nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP'den seçildiği bu melanet...
MHP lideri Bahçeli: "Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP'nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP'den seçildiği bu melanet oyunun farklı il ve ilçelerimizde sistematik olarak sahnelenmesi gözümüzden kaçmamıştır.
MHP lideri Bahçeli: "Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP'nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP'den seçildiği bu melanet oyunun farklı il ve ilçelerimizde sistematik olarak sahnelenmesi gözümüzden kaçmamıştır. Proje partileri zalimlerin maşası haline gelmişlerdir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı