MHP lideri Bahçeli: "Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP'nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP'den seçildiği bu melanet...

MHP lideri Bahçeli: "Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP'nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP'den seçildiği bu melanet oyunun farklı il ve ilçelerimizde sistematik olarak sahnelenmesi gözümüzden kaçmamıştır.